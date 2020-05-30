​Коста-Рика продлила закрытие границ до конца июня

Глава минздрава Коста-Рики сообщил, что запрет на пересечение границ страны для иностранцев продлили до 30 июня ради борьбы с эпидемией COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал министр здравоохранения Даниэль Салас, слова которого приводит издание Costa Rica Hoy.

Продление ограничений происходит на фоне дискуссий о нарушении международного транспортного сообщения в регионе из-за закрытых границ в Коста-Рике. Правительство накануне обещало смягчить санитарный режим для водителей грузового транспорта. Сейчас в Коста-Рику могут въезжать только граждане с обязательным двухнедельным карантином.

Министр в ходе выступления назвал главным фактором риска ситуацию в соседнем Никарагуа, где COVID активно распространяется внутри страны. В Коста-Рике, по последним данным, выявлены 1 022 заражения новым коронавирусом (+22 за сутки), скончались 10 человек.