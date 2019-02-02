Коста-Рика признала дипломатического представителя Гуаидо

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Власти Коста-Рики признали дипломатического представителя, назначенного главой оппозиционного парламента Венесуэлы Хуаном Гуаидо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее Хуан Гуаидо, возложивший на себя исполнение полномочий временно исполняющего обязанности президента Венесуэлы, сообщил, что намерен назначить дипломатических представителей народа страны в США, Канаде, при "Группе Лимы" и в целом ряде латиноамериканских стран.

"Правительство Коста-Рики признало назначенного исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуаном Гуаидо дипломатического представителя в Коста-Рике, которую сегодня принял у себя министр иностранных дел Мануэль Вентура Роблес", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Коста-Рики.