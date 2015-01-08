​Паром с туристами горит у берегов Коста-Рики, есть жертвы

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли в результате пожара на туристическом пароме у берегов Коста-Рики.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель местного отделения Международного комитета Красного Креста.

По его словам, всего на борту находилось около 100 человек, помощь спасателей потребовалась 16 туристам.

Как сообщается, паром отправился из известного курорта Пунта-Леона, расположенного в 110 км от столицы Коста-Рики - Сан-Хосе. В момент трагедии он следовал вдоль тихоокеанского побережья страны.