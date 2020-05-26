Коста-Рика легализовала однополые браки

Коста-Рика первой среди стран Центральной Америки легализовала однополые браки. Как передает Report, об этом информирует газета Mundo.

Закон вступил в силу в полночь 26 мая.

Известно, что депутаты-консерваторы выступали против постановления Конституционной палаты Верховного суда, которая в августе 2018 года признала неконституционными действия, запрещающие однополые браки.

Тогда для подготовки соответствующего закона было отведено 1,5 года.

Законодательное собрание не регламентировало его, в связи с чем данное положение было автоматически аннулировано.

25 мая президент Коста-Рики Карлос Альварадо также приветствовал вступление в силу легализации однополых браков.