Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября

Руководство непризнанного Косова отложило процедуру введения запрета на сербские документы на месяц, до 1 сентября.

Руководство непризнанного Косова отложило процедуру введения запрета на сербские документы на месяц, до 1 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в ночь на понедельник заявлении властей самопровозглашенного образования.

"Премьер непризнанного Косова Альбин Курти вместе с президентом Вьосой Османи и заместителями премьера Бесником Бислими и Доникой Гервалой провели ряд встреч с американскими и другими международными представителями. В связи с этим правительство Косова обязуется с понедельника 1 августа 2022 года отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода передвижения на севере Косова. Мы благодарим международных партнеров, особенно посла США Джеффа Ховеньера за их приверженность и вклад", - говорится в сообщении.