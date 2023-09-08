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Космолет Virgin Galactic с коммерческим экипажем успешно совершил суборбитальный полет

Космолет Virgin Galactic с коммерческим экипажем успешно совершил суборбитальный полет Космолет Unity американской компании Virgin Galactic успешно завершил суборбитальный полет с коммерческим экипажем и приземлился в штате Нью-Мексико.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 20:39
Космолет Virgin Galactic с коммерческим экипажем успешно совершил суборбитальный полет

Космолет Unity американской компании Virgin Galactic успешно завершил суборбитальный полет с коммерческим экипажем и приземлился в штате Нью-Мексико.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании в соцсети X.

Ранее аппарат поднялся в воздух при помощи самолета-носителя Eve. На высоте около 14,5 км в 11:27 по времени Восточного побережья США он отделился от носителя и при помощи собственного реактивного двигателя достиг высоты более 85 км. Согласно классификации ВВС США, на отметке 80,45 км находится граница космоса. Это ниже линии Кармана на высоте более 100 км, где, по классификации Международной авиационной федерации, начинается космический полет.

Экипаж корабля на несколько минут оказался в состоянии невесомости, после чего Unity начал снижение. В 11:50 по времени Восточного побережья США аппарат произвел посадку на взлетно-посадочной полосе космопорта Америка в штате Нью-Мексико.

В экипаж Unity вошли трое космических туристов, имена которых не раскрываются. Они приобрели билеты 18 лет назад, когда их стоимость составляла около $200 тыс. Сейчас стоимость билета оценивается в $450 тыс. Космических туристов сопровождал ведущий инструктор-астронавт Virgin Galactic Колин Беннет, управляли Unity два летчика-испытателя.

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