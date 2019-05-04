​Космический корабль Dragon выведен на орбиту

Ракета-носитель Falcon-9 вывела на орбиту корабль Dragon с грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

"Dragon уже на пути к Международной космической станции. Стыковка запланирована на утро понедельника", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), стыковка должна произойти 6 мая в 5:30 утра по времени Восточного побережья США.