Кошта о позиции Трампа: Только Украина может вести переговоры о своем будущем

Президент Европейского совета Антониу Кошта привел три основных пункта, которые донес до собеседников президент США Дональд Трамп в рамках сегодняшней онлайн-конференции по Украине с участием президента Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом Кошта сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Кошта и Макрон встретились в одной из резиденций президента Франции Форт Брегансон, чтобы вместе принять участие в переговорах с лидерами США и Европы.

"Президент Трамп поделился с нами тремя очень важными целями. Во-первых – это прекращение огня", – заявил Кошта.

В качестве второго пункта президент Евросовета выделил позицию США, при которой "никто, кроме Украины, не может вести переговоры по делам Украины".

"Третий элемент – готовность США сотрудничать с Европой для укрепления безопасности после достижения справедливого и прочного мира для Украины", - заявил Кошта.

Он выразил надежду, что во время саммита Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа удастся достичь прекращения огня и открыть путь к миру в Украине.