Кошта: Ирану нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие

Глава Евросовета Антониу Кошта выразил убеждение, что Иран не должен обладать ядерным оружием, но добиться от Тегерана отказа от его разработки следует дипломатическим путем.

Глава Евросовета Антониу Кошта выразил убеждение, что Иран не должен обладать ядерным оружием, но добиться от Тегерана отказа от его разработки следует дипломатическим путем.

Как передает Report, об этом Кошта заявил в Канаде, где в понедельник открывается саммит "большой семерки".

"Мы должны активизировать наши усилия на Ближнем Востоке. Ирану нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие. Этот вопрос следует решать дипломатическими средствами. Сейчас самое время дать пространство для дипломатии и дать возможность снизить эскалацию между Израилем и Ираном", - сказал Кошта.

Он также прокомментировал ситуацию вокруг Украины.

"Мы должны придерживаться курса нашей коллективной решимости поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, содействуя мирным усилиям под руководством Соединенных Штатов и обеспечивая им наилучшие шансы на успех", - заявил Кошта.

По его словам, это подразумевает "формирование условий для прочного мира, включая долгосрочные гарантии безопасности, продолжение предоставления военной и финансовой поддержки Украине, укрепление ее обороны, <...> и обеспечение быстрого восстановления", "усиление давления на Россию путем введения дополнительных санкций <...> и настаивание на безусловном прекращении огня".