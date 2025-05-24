Косачев: Москва на днях передаст Киеву предложения по меморандуму об урегулировании конфликта

Москва в ближайшие дни передаст Киеву свои наработки в рамках меморандума по урегулированию конфликта в Украине

Москва в ближайшие дни передаст Киеву свои наработки в рамках меморандума по урегулированию конфликта в Украине

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

“"Работа над этим меморандумом ведется, она в завершающей стадии…Но, с моей точки зрения, вряд ли они будут на этом этапе будут становиться предметом публичности. Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях", - подчеркнул зампред Совфеда.

Как заявил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.