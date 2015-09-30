Косачев: "демократизация" на Ближнем Востоке обернулась деградацией

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что "демократизация" Западом Ближнего Востока на деле обернулась "демонизацией" действующих властей и деградацией экономик, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики экстремистских группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии и Ирака, международная коалиция во главе с США (пока ограничивается ударами с воздуха), а также курды и ливанские и иракские шиитские ополченцы. В результате боевых действий сотни тысяч мирных жителей погибли и несколько миллионов стали беженцам.

"Так называемая "демократизация Большого Ближнего Востока", которой Запад на протяжении ряда лет самовольно пытался заниматься в отношении ряда суверенных государств региона, обернулась на деле не более чем демонизацией действующих властей, деградацией экономик и дезинтеграцией территорий. А в конечном итоге — дискредитацией идей демократии", — написал Косачев на своей страничке в Facebook.

Местные религиозные радикалы, отрицающие цивилизованные ценности, по мнению сенатора, воспользовались некомпетентностью авторов идей "насильственной демократизации" и теперь пытаются свергнуть легитимную власть. "Такая вот получилась "демократизация наоборот", — написал Косачев.

Он напомнил слова российского президента Владимира Путина на сессии Генассамблеи ООН: "терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно", в этой связи сенатор добавил, что сейчас наступает пора действовать.

"Отлично, если получится в коалиции вместе с Западом. Но совершенно точно не по его псевдо-демократизаторским сценариям", — подчеркнул Косачев.