Кортеж президента Польши столкнулся с мальчиком на самокате

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Колонна автомобилей президента Польши Анджея Дуды столкнулась с девятилетним мальчиком на самокате на въезде в город Освенцим.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RMF FM.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием президентской автоколонны в Освенциме", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции, на перекрестке улиц Выспяньского Словацкого недалеко от полицейского участка девятилетний мальчик "пытался пересечь проезжую часть на самокате". Он "ударил в бок третьей машины, идущей в колонне".

Сообщается, что мальчик не получил тяжелых травм, но был доставлен в госпиталь. Никто из пассажиров президентской автомобильной колонны, в том числе глава государства не пострадали.