О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кортеж президента Кыргызстана попал в аварию, есть погибший

Кортеж президента Кыргызстана попал в аварию, есть погибший Кортеж президента Кыргызстана Садыра Жапарова в пятницу попал в автомобильную аварию, в результате чего погиб сотрудник охраны главы государства
Другие страны
4 июня 2021 г. 18:00
Кортеж президента Кыргызстана попал в аварию, есть погибший

Кортеж президента Кыргызстана Садыра Жапарова сегодня попал в автомобильную аварию, в результате чего погиб сотрудник охраны главы государства.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня, 4 июня, во время пребывания президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин сопровождения", - говорится в сообщении.

"По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии. В результате данного ДТП есть трое пострадавших и один погибший из числа сотрудников Государственного комитета национальной безопасности", - отмечает пресс-служба.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qırğız Respublikası prezidentinin korteji qəzaya uğrayıb, ölən var

Другие новости из категории

Британский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer среди подростков 12-15 лет
Британский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer среди подростков 12-15 лет
4 июня 2021 г. 15:08
В ВОЗ призвали привить от коронавируса 30% населения к концу года
В ВОЗ призвали привить от коронавируса 30% населения к концу года
4 июня 2021 г. 14:42
В Сербии произошли взрывы на складе боеприпасов оружейного завода
В Сербии произошли взрывы на складе боеприпасов оружейного завода
4 июня 2021 г. 13:07
В США призвали Китай раскрыть данные трех сотрудников института вирусологии в Ухане
В США призвали Китай раскрыть данные трех сотрудников института вирусологии в Ухане
4 июня 2021 г. 11:36
В Кыргызыстане заявили об обострении ситуации на границе с Таджикистаном
В Кыргызыстане заявили об обострении ситуации на границе с Таджикистаном
4 июня 2021 г. 09:49
В Китае поезд насмерть сбил девять человек
В Китае поезд насмерть сбил девять человек
4 июня 2021 г. 08:38
В США оценили ущерб штурма Капитолия
В США оценили ущерб штурма Капитолия
4 июня 2021 г. 08:11
Разведка США не нашла доказательств внеземного происхождения увиденных НЛО
Разведка США не нашла доказательств внеземного происхождения увиденных НЛО
4 июня 2021 г. 07:24
В Мексике выявили черную плесень у пациента после коронавируса
В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после коронавируса
4 июня 2021 г. 05:23
В Белом доме подтвердили встречу Эрдогана с Байденом
В Белом доме подтвердили встречу Эрдогана с Байденом
4 июня 2021 г. 02:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi