Кортеж президента Кыргызстана попал в аварию, есть погибший

Кортеж президента Кыргызстана Садыра Жапарова в пятницу попал в автомобильную аварию, в результате чего погиб сотрудник охраны главы государства

Кортеж президента Кыргызстана Садыра Жапарова сегодня попал в автомобильную аварию, в результате чего погиб сотрудник охраны главы государства.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня, 4 июня, во время пребывания президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин сопровождения", - говорится в сообщении.

"По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии. В результате данного ДТП есть трое пострадавших и один погибший из числа сотрудников Государственного комитета национальной безопасности", - отмечает пресс-служба.