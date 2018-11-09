Кортеж премьеров Бельгии и Великобритании попал в ДТП

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Кортеж, в котором передвигались премьеры Бельгии и Великобритании Шарль Мишель и Тереза Мэй, попал в аварию на автостраде в Бельгии, пострадали двое полицейских, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Официального подтверждения инцидента от полиции пока не поступало.

Пресс-служба бельгийского премьера сообщает, что он вместе с британской коллегой посетил военное кладбище в городе Монс на юге страны в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Инцидент произошел во время передвижения правительственного кортежа по шоссе E42 в направлении Монса, где расположен штаб верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе.

Уточняется, что сопровождавшие премьеров полицейские мотоциклисты врезались в оказавшийся перед ними автомобиль, после чего упали на дорогу. Они были госпитализированы.