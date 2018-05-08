Кортеж премьера Кыргызстана попал в ДТП

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Кортеж премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева попал в ДТП на юге республики, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщили в Ошской областной милиции, два внедорожника из кортежа попали в ДТП во время рабочей поездки главы правительства М.Абылгазиева в Ошскую и Джалал-Абадскую области на юге страны.

ДТП произошло в Узгенском районе Ошской области, когда кортеж премьер-министра направлялся из Джалал-Абадской области в город Ош.

Гражданская машина, которая двигалась в том же направлении, из-за технической неисправности столкнулась с двумя внедорожниками из кортежа. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.