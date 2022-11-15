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Кортеж посольства США попал под обстрел в Гаити

Кортеж посольства США попал под обстрел в Гаити Несколько автомобилей посольства США в Гаити подверглись обстрелу со стороны неизвестных вооруженных лиц.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 04:15
Кортеж посольства США попал под обстрел в Гаити

Несколько автомобилей посольства США в Гаити подверглись обстрелу со стороны неизвестных вооруженных лиц.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Gazette Haiti со ссылкой на заявление посольства.

Уточняется, что никто из сотрудников дипмиссии не пострадал, однако местный водитель одной из машин сопровождения получил ранения.

По данным Gazette Haiti, нападение произошло в северо-восточной части столицы Гаити — города Порт-о-Пренс, в районе Круа-де-Буке, который контролируется членами вооруженных банд.

Как следует из доклада Международной организации по миграции (МОМ) ООН, около 96 тысяч людей были вынуждены уехать из своих домов в связи с появлением большого количества преступных банд в Порт-о-Пренсе.

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