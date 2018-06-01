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    Кортеж Порошенко сбил 13-летнего подростка

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/   Автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил на нерегулируемом пешеходном переходе в Киеве подростка на велосипеде. Как сообщает Report пострадавший госпитализирован.

    У 13-летнего пострадавшего подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. 

    В свою очередь в администрации президента Украины отметили, что "указанное авто не является частью кортежа президента", а другой источник добавил, что это была "передовая машина", которая ехала раньше самого Порошенко.

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