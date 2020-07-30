Кортеж Пенса попал в ДТП

Кортеж, в котором вице-президент США Майкл Пенс совершал поездку по штату Пенсильвания, попал в четверг в ДТП, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Кортеж, в котором вице-президент США Майкл Пенс совершал поездку по штату Пенсильвания, попал в четверг в ДТП, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил сопровождающий его в поездке журналистский пул, инцидент, в результате которого упали два мотоциклиста из сопровождавшего вице-президента эскорта, произошел на крутом повороте сельской дороги в округе Аллегани.

"Вице-президент вышел к месту происшествия, туда прибыла машина скорой помощи, - говорится в сообщении. - Похоже на то, что там просто проводят осмотр полицейских из состава эскорта".

В ходе предвыборной поездки вице-президент США планирует выступить с речью по вопросам экономической политики администрации в городе Сомерсет (штат Пенсильвания).