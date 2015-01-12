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    Кортеж госсекретаря США попал в ДТП в Индии

    Две машины кортежа столкнулись, Джон Керри находился в первом автомобиле.

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Кортеж госсекретаря США Джона Керри попал в ДТП в индийском городе Ахмадабад (штат Гуджарат). Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом сообщила пресс-секретарь госдепартамента Джен Псаки.

    "ДТП произошло, когда он направлялся в аэропорт. Две машины кортежа столкнулись, Джон Керри находился в первом автомобиле", - отметила она. По словам Псаки, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

    Глава американской дипломатии накануне прибыл в Индию для участия в экономическом форуме "Энергичный Гуджарат".

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