Кортеж госсекретаря США попал в ДТП в Индии

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Кортеж госсекретаря США Джона Керри попал в ДТП в индийском городе Ахмадабад (штат Гуджарат). Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом сообщила пресс-секретарь госдепартамента Джен Псаки.

"ДТП произошло, когда он направлялся в аэропорт. Две машины кортежа столкнулись, Джон Керри находился в первом автомобиле", - отметила она. По словам Псаки, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Глава американской дипломатии накануне прибыл в Индию для участия в экономическом форуме "Энергичный Гуджарат".