Корсиканские рыбаки: Мы должны вернуть себе национальную идентичность

Я хочу жить на своей родине Корсике, я не хочу жить во Франции.

Я хочу жить на своей родине Корсике, не хочу жить во Франции.

Об этом французскому бюро Report рассказал рыбак корсиканского порта Аяччо Джозеф Сильвест.

“Я пытаюсь защитить свою Корсику. Хочу, чтобы наш язык продолжал жить. Пусть мои дети и внуки смогут испытать счастье, которое я испытал в детстве. Мы хотим сохранить свои национальные обычаи. Они пытаются уподобить нас жителям континентальной Европы, это возможно только при условии сохранения наших национальных ценностей".

Он подчеркнул, что внешнее воздействие на остров должно быть уменьшено: "Я за предоставление Корсике автономии. Я хочу жить на своей родине Корсике, не хочу жить во Франции”.

"Нас оккупировали. Корсика должна быть независимой”, - рассказал другой корсиканский рыбак из Аяччо Скинт Оливье.

По его словам, язык очень важен для народа, и местное население должно использовать корсиканский язык: "Самое главное, мы должны вернуть себе национальную идентичность. У нас есть собственные ценности. Но мы их теряем. Мы не можем больше узнать нашу страну, Корсику. Я сторонник независимости Корсики. Сначала мы должны обрести автономию, а затем и независимость. Я хочу, чтобы Корсика была полностью независимой. Мы должны начать жить за счет собственных ресурсов - рыболовство, сельское хозяйство... Трудности, с которыми мы столкнемся в результате независимости, меня не пугают. Мы сможем справиться. Когда-то здесь говорили на корсиканском языке, у нас были свои ценности. Но мы их теряем. Потому что мы оккупированы. Мы теряем себя”.