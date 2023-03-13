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Корсиканцы считают новый законопроект Франции "позорным"

Корсиканцы считают новый законопроект Франции "позорным" Корсиканцы отказываются принимать законопроект Франции, запрещающий использовать их родной язык.
Другие страны
13 марта 2023 г. 15:03
Корсиканцы считают новый законопроект Франции позорным

Корсиканцы отказываются принимать решение суда города Бастии, запрещающий использовать их родной язык.

Как передает Report со ссылкой на газету Le Figaro, в совместном заявлении председателя исполнительного совета Корсики Жиля Симеони, одного из лидеров националистической коалиции "За Корсику", и главы ассамблеи Корсики Марии-Антуанетты Мопертюи говорится, что " принять эту ситуацию немыслимо".

"Это решение суда и его мотивация лишь подтверждают абсолютную необходимость пересмотра конституции, в частности, чтобы гарантировать корсиканскому языку статус официальности (наравне с французским) - непременное условие его выживания и развития", - добавляют они.

В свою очередь, выступающая за независимость Корсики партия Core in Fronte осудила это решение суда в Twitter, назвав его "позорным". Помимо этого, глава Партии корсиканской нации Жан-Кристоф Анджелини также отреагировал в Twitter, написав, что решение суда "звучит для нас как оскорбление".

Напомним, что ранее спецдокладчик ООН по делам меньшинств Фернан де Варенн осудил это решение суда.

"Разрешение использовать на Корсике только французский язык является дискриминацией и нарушением международного права. Таким образом, пока в государственных университетах используется английский язык, корсиканский язык запрещен".

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Версия на азербайджанском языке Korsikalılar Fransanın yeni qanun layihəsini qəbul etmirlər
Версия на английском языке Corsicans say France’s new bill “shameful”

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