Корсиканцы обеспокоены судьбой своего языка и национальной идентичности

Корсиканский язык, насчитывающий около 150 тысяч носителей, находится под угрозой исчезновения.

Корсиканский язык, и так находящийся под угрозой исчезновения, может стать запретным в единственном месте в мире, где компактно живут его носители - на острове Корсика.

Между тем, как сообщает Report, об угрозе корсиканскому языку, являющемся диалектом итальянского языка, которым пользуются около 150 тысяч носителей, ранее высказалась ЮНЕСКО.

Последнее недовольство проводимой Францией политики в отношении корсиканского языка, более того, выражения "корсиканский народ" вызвало решение суда небольшого городка Бастия о запрете использования этой речи в ходе дебатов в ассамблее. Суд счел неконституционным как использование языка, так и выражения, так как Конституция Франции называет французский государственным языком, а народ страны исключительно французским.

На самом деле решение суда отдельного взятого городка не стал бы поводом для протестов на Корсике и резких заявлений политиков националистического толка, если бы он не создавал прецедент и потенциально не открывал дорогу для возможного дальнейшего притеснения и запрета языка.

Это связано с тем, что решение суда последовало за иском, поданным префектом Корсики – высшим представителем центрального правительства на острове. Такая последовательность событий вызвала озабоченность, что подобные запреты на использование корсиканского в общественных дебатах может последовать и в других местах.

Интересно, что все это происходит на фоне переговоров, которые администрация президента Франции Эмманюэля Макрона ведет с местными политиками о предоставлении Корсике большей автономии.

Отметим, что еще в 2018-ом году, Эмманюэль Макрон заявил, что корсиканский язык не получит на острове статус официального.

"В духе этого двуязычия, которое обогащает нашу республику, мы должны работать вместе. Но билингвизм - это не придание официального статуса двум языкам, хочу сказать вам об этом предельно ясно", - заявил Макрон, выступление которого транслировала пресс-служба Елисейского дворца. "Внутри Французской Республики есть один официальный язык - и это французский", - добавил он.

Все происходящее с учетом напряженных отношений Корсики с центральным правительством открывает дорогу для утверждений, что данный закон лишает 150 тысяч людей права на их национальную идентичность.