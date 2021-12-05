Корпоратив в Норвегии обернулся массовым заражением штаммом "омикрон"

Около 120 человек заразились коронавирусом на предрождественском корпоративе, прошедшем в ресторане в норвежском Осло.

Около 120 человек заразились коронавирусом на предрождественском корпоративе, прошедшем в ресторане в норвежском Осло.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NRK .

Свыше 70 инфицированных, находившихся 26 ноября в ресторане в районе Акер Брюгге, были участниками вечеринки компании Scatec. Кроме них, заражение установлено еще у порядка 45-50 не имеющих отношения к корпоративу гостей, присутствовавших в ресторане в это же время.

Согласно анализу проб, примерно у половины инфицированных подозревают штамм "омикрон", однако точно подтвержден он пока только у 13 человек.