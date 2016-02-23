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    ​Корпорация Boeing сменила председателя совета директоров

    Деннис Мюленбург сменит Джима Макнирни

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Американская авиастроительная корпорация Boeing сменила руководителя, совет директоров назначил на должность председателя Денниса Мюленбурга.

    Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

    52-летний менеджер, который сейчас является президентом и главным исполнительным директором, официально вступит на пост 1 марта.

    В свою очередь, 66-летний Джим Макнирни, который возглавлял компанию в течение последних 10 лет, уходит в отставку.

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