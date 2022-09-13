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Коротченко: Азербайджан дал соразмерный и адекватный ответ на провокации Армении

Коротченко: Азербайджан дал соразмерный и адекватный ответ на провокации Армении Азербайджан дал соразмерный и адекватный ответ на провокации армянской стороны. Действия Баку абсолютно легитимны и соответствуют нормам международного права. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала
Другие страны
13 сентября 2022 г. 17:50
Коротченко: Азербайджан дал соразмерный и адекватный ответ на провокации Армении

Азербайджан дал соразмерный и адекватный ответ на провокации армянской стороны. Действия Баку абсолютно легитимны и соответствуют нормам международного права.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя широкомасштабную провокацию подразделений ВС Армении прошлой ночью на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Эксперт отметил, что причиной напряженной обстановки на границе являются попытки Еревана сорвать подписание мирного договора: "Со стороны Армении - это попытки сорвать подписание мирное договора с Азербайджаном, потому что после недавней встречи в Брюсселе лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве с главой Совета Европейского Союза было понятно, что подписание мирного договора выходит на финишную прямую. Очевидно, что в Армении есть силы, которые не заинтересованы в таком варианте развития событий, потому что мирный договор означает отказ Еревана от территориальных претензий", - заключил Коротченко.

По мнению российского эксперта, есть третьи стороны, которые заинтересованы в обострении ситуации в регионе. "США, Франция и в целом Евросоюз, которые понимают, что мирный договор означает и разблокировку транспортных коммуникаций в регионе, запуск Зангезурского коридора, запуск полномасштабного функционирования коридора "Север-Юг", а эти коридоры необходимы России для того, чтобы обходить западную блокаду и санкции. Поэтому напряженность в регионе означает перенос сроков начала функционирования этих коридоров, а это отвечает долгосрочным интересам политике ведущих западных стран", - считает Коротченко.

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Версия на азербайджанском языке İqor Korotçenko: “Azərbaycan Ermənistanın təxribatlarına uyğun və adekvat cavab verib”
Версия на английском языке Korotchenko: Azerbaijan gave proportionate & adequate response to Armenia’s provocations

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