​Коронавирусом заразились десять сотрудников ООН в Женеве

Десять сотрудников ООН в Женеве заразились коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандру Веллуччи.

"Зарегистрировано 10 случаев заболевания среди сотрудников ООН", — сказала она.

Веллуччи добавила, что два заболевших – работают в секретариате Конференции ООН по торговле и развитию, еще два — в региональном офисе Программы ООН по окружающей среде, один зараженный трудится в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

3 апреля Веллуччи заявила, что в целом в разных подразделениях ООН в мире коронавирусом заразились 111 человек.