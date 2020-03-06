Коронавирусом заразились более 95 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки 2 241 новый случай заражения коронавирусом в мире, из которых 143 пришлись на Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу информационном бюллетене ВОЗ. Таким образом, за пределами Китая инфекция выявлена у 2 098 человек.

Как уточняет ВОЗ, всего в мире подтверждены 95 333 случая заражения, из которых 80 565 - в Китае, а 14 768 - за его пределами. В общей сложности от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, по данным организации, умерли 3 015 человек в Китае (31 за прошедшие сутки) и 267 - по всему миру (53 за сутки).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.