​Коронавирусом в мире заразились более 7,6 млн человек

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 7,6 миллиона, более 427 тысяч человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, это следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество заражений в мире составляет 7 690 708, скончались 427 630 пациентов с коронавирусом. За последние сутки в мире выявили 137 526 новых случаев заражения COVID-19 и 4 281 летальный исход. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.