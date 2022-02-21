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Коронавирусом в мире заразились более 424,2 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 424,2 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 424 272 806.
Другие страны
21 февраля 2022 г. 10:29
Коронавирусом в мире заразились более 424,2 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 424 272 806.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 886 794 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 469 134 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 935 335.

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