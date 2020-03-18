​Коронавирус выявлен во всех странах Европы

Вечером 17 марта два случая коронавируса зафиксированы в Черногории. Таким образом коронавирус зафиксирован во всех европейских странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам премьера страны Душко Марковича, это вернувшиеся из-за границы женщины 1948 и 1973 года рождения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.