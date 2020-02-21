Первый случай коронавируса зарегистрирован в Израиле

Заражение коронавирусом подтверждено у одного из израильтян, доставленных ночью на родину из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения Израиля.

"Экспертиза в центральной лаборатории министерства здравоохранения показала, что у одного из 11 пассажиров, возвратившихся с корабля в Японии, был получен положительный анализ на коронавирус", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что израильтяне были доставлены минувшей ночью с круизного лайнера на родину специальным рейсом и помещены в еще более строгий карантин в больнице Шеба – Тель Хашомер, где они должны провести две недели в изолированных палатах под наблюдением врачей. Специально перед их прибытием в больнице был подготовлен изолированный карантинный корпус.