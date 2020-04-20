​Коронавирус унес жизни более 20 тыс. французов

Более 20 тыс. человек, заразившихся новым коронавирусом, умерли во Франции с начала эпидемии.

Как передает Report, об этом 20 апреля на брифинге заявил генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

"Сегодня страна перешагнула символический, но очень важный порог в 20 тыс. смертей, - заявил он. - К настоящему моменту во Франции насчитывается 20 255 умерших от COVID-19".

Он отметил, что в больницах скончались 12 513 человек, а в социальных и медико-социальных учреждениях - 7 752 человека.

По словам Саломона, число заболевших коронавирусом во Франции - 114 657. Таким образом, за сутки прирост составил более 2 тысяч.