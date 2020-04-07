​Коронавирус унес жизни более 12 тыс. американцев

Число жертв коронавируса в США составляет 12 тысяч 21 человек.

Как передает Report, такую статистику приводит Университет Джонса Хопкинса в США на 15:00 по местному времени.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 383 тысяч, выздоровевших - 20 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.