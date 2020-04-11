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Коронавирус унес жизни более 100 тыс. человек

​Коронавирус унес жизни более 100 тыс. человек

Больше 100 тысяч человек умерли от коронавируса во всем мире.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты, связанные с COVID-19.

По последним данным, от вызываемого COVID-19 заболевания в мире скончались 102 753 человек, общее число заболевших — 1 698 271.

Больше всего зараженных в США (501 301), Испании (158 273), Италии (147 577), Франции (125 931), Германии (122 171) и Китае (82 941). Кроме того, много инфицированных в Великобритании (74 605) и Иране (68 192). В остальных странах заражены меньше 50 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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