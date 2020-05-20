​Коронавирус сделал рекордный скачок в Египте

Власти Египта регистрируют максимальные показатели числа заразившихся коронавирусом уже третий раз за несколько последних дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в ежедневном отчете минздрав республики.

За сутки выявлено 745 новых инфицированных. Днем ранее абсолютный максимум составил 720 случаев, до этого он не превышал 550.

"Общее число заразившихся достигло 14 229, - указали в министерстве. - За минувшие сутки скончался 21 человек, а всего к настоящему моменту зафиксировано 680 летальных исходов, излечились 3 994 заболевших".