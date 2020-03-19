​Коронавирус расширяет географию

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Никарагуа.

Об этом в четверг сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на вице-президента этого государства Росарио Мурильо.

По его данным, речь идет о 40-летнем гражданине Никарагуа, который заразился новым коронавирусом в ходе своего пребывания в Панаме.

Также первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Сальвадора. Об этом сообщил президент страны Найиб Букеле в эфире государственного телевидения.

"Результат одного из анализов, сделанный нашими медиками, положительный. Официально в Сальвадоре есть зараженный коронавирусом", - заявил глава государства. По его словам, инфицированный местный житель вернулся из поездки в Италию несколько дней назад.