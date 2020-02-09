​Коронавирус превзошел SARS по смертности

Число жертв коронавируса превысило смертность от вспышки атипичной пневмонии (SARS) в Китае в 2002–2003 годов.

Как сообщает Report, от атипичной пневмонии во всем мире умерло 774 человека.

Согласно последним статданным, коронавирусом заразились 37 567 человек, в основном в Китае. На сегодняшний день болезнь унесла жизни 813 человек, из них 89 человек за последние сутки. ВОЗ объявил международную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением эпидемии.

Напомним, что Государственный комитет переименовал коронавирус в "пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса" (NCP). Прежнее официальное название вируса 2019nCoV оказалось слишком сложным для произношения.