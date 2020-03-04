Коронавирус повлиял на голосование на праймериз в четырех крупных штатах

Ситуация с распространением COVID-19 повлияла на голосование в "супервторник" на первичных выборах в четырех крупных американских штатах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных аналитической компанией Edison Research.

Так, по его информации, порядка 75% избирателей в Калифорнии, Техасе, Вирджинии и Северной Каролине назвали опасения по поводу COVID-19 фактором, повлиявшим на то, кому из представителей Демократической партии они отдали предпочтение. Агентство при этом не поясняет, каким именно образом ситуация с распространением нового вируса может отразиться на итогах праймериз.

Итоги голосования в этих четырех штатах представляют наибольший интерес для претендентов на выдвижение кандидатом от демократов на президентских выборах 2020 года. Это связано с тем, что по их итогам на предстоящий 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) съезд демократов будут отправлены 416 делегатов от Калифорнии, 228 - от Техаса, 110 - от Северной Каролины и 99 - от Вирджинии. В свою очередь телекомпания CNN сообщает, что, по данным экзитполов, вопросы здравоохранения были ключевыми при распределении голосов избирателей в штатах Мэн и Массачусетс.