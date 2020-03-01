Коронавирус обнаружили еще в двух странах

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Ирландии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сайт здравоохранения страны.

"Случай заражения COVID-19 подтвержден в Республике Ирландия", - отмечается на сайте.

Заразившийся человек находится в больнице. Власти работают над тем, чтобы отследить всех, с кем контактировал инфицированный, уточняется в сообщении. Как сообщает портал Independent, мужчина прибыл из северной Италии.

Также первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован и в Люксембурге. Власти ожидают результатов повторного исследования у мужчины, прибывшего из Италии. Как передает Report, об этом сообщает портал RTL со ссылкой на министра здравоохранения.

Отмечается, что мужчина в возрасте примерно 40 лет прибыл из Италии через международный аэропорт в Шарлеруа, результат первого теста показал наличие у него коронавируса. Мужчина сам прибыл в больницу и сообщил о своих симптомах.

Сейчас мужчина находится в больнице, власти ожидают результатов повторного исследования, они станут известны в воскресенье утром, уточняет портал.