Коронавирус обнаружен еще у одного члена бразильской делегации в США

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Посольство Бразилии в Вашингтоне сообщило о положительных результатах анализов на коронавирус поверенного в делах посла Нестора Фостера, это уже третий член делегации, которая присутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом, с положительным диагнозом на вирус, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Временный поверенный в делах Бразилии посол Нестор Форстер узнал сегодня вечером, что у него положительный результат на Covid-19. Следуя медицинским рекомендациям, посол Форстер продолжит карантин, в котором он уже находится с целью предосторожности, еще на две недели", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Отметим, что ранее положительный результат показали анализы еще двоих членов делегации Бразилии на переговорах в Вашингтоне - пресс-секретаря правительства Фабио Вайнгартена и сенатора Нэльсиньу Трада.

Президент Жаир Болсонару опроверг накануне слухи о том, что у него обнаружили коронавирус, однако должен пройти повторный тест.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 123 странах и зарубежных территориях, более 5 тысяч скончались.