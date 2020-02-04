Коронавирус добрался до Бельгии

В Бельгии зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство здравоохранения Бельгии.

"Девять человек, прибывшие в воскресенье из Китая прошли детальное обследование в военном госпитале Недер-Овер-Хембек. Тесты выявили заражение коронавирусом у одного из них", - говорится в сообщении информационного центра Минздрава Бельгии.

В свою очередь министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок написала в Twitter, что человек, у которого обнаружен коронавирус, "чувствует себя хорошо и не демонстрирует внешних симптомов заболевания".

Бельгия стала 25-й страной, где был зафиксирован случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом.