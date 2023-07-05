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Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз

Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз Король Карл III получил в Шотландии королевские регалии этой части страны на торжественной церемонии, в соборе Святого Жиля в Эдинбурге на церемонии, которую называют второй коронацией.
Другие страны
5 июля 2023 г. 22:52
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз

Король Карл III получил в Шотландии королевские регалии этой части страны на торжественной церемонии, в соборе Святого Жиля в Эдинбурге на церемонии, которую называют второй коронацией.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, монарху вручили корону Шотландии, скипетр и меч через восемь недель после коронации в Вестминстерском соборе в Лондоне.

На церемонии присутствовали 100 самых видных представителей Шотландии, а также принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин, которые в этой части Великобритании носят титулы герцога и герцогини Ротси.

Церемонию коронации на царство в Шотландии провела преподобная Салли Фостер-Фултон, модератор Генеральной ассамблеи шотландской церкви. В своей торжественной речи она призвала бороться с изменениями климата и глобальным потеплением.

По случаю восшествия Карла III на царство в Шотландии в Эдинбурге прогремел 21-залповый салют и состоялось воздушное шоу пилотажной группы королевских ВВС "Красные стрелы", за которыми монарх и его супруга наблюдали из своего дворца Холирудхауз.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya kralı III Çarlzın ikinci tacqoyma mərasimi keçirilib

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