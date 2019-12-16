Королевской семье Великобритании требуется SMM-щик

Королевская семья Великобритании объявила конкурс на поиск специалиста по цифровым коммуникациям.

Как передает Report, вакансия опубликована на LinkedIn и сайте Букенгемского дворца.

В описании вакансии указана зарплата 45-50 тысяч фунтов стерлингов (60-66 тысяч долларов) в год.

Кандидат будет заниматься освещением деятельности королевской семьи, а также "улучшать цифровое присутствие" ее членов на медиарынке.

Работать новому специалисту предстоит в "динамичной команде", репутация и влияние будут в его работе на первом месте.

Масштабы работы станут самой большой наградой, обещают во дворце.