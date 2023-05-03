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Королевская семья Великобритании репетирует коронацию Карла III в Лондоне

Королевская семья Великобритании репетирует коронацию Карла III в Лондоне Старшие члены королевской семьи Великобритании приняли участие в репетиции церемонии коронации Карла III, которая состоится в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая.
Другие страны
3 мая 2023 г. 20:59
Королевская семья Великобритании репетирует коронацию Карла III в Лондоне

Старшие члены королевской семьи Великобритании приняли участие в репетиции церемонии коронации Карла III, которая состоится в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая.

Как передает Report со ссылкой Газета.ру, об этом сообщает Daily Mail.

В Вестминстерское аббатство сегодня, 3 мая, прибыли король Карл III, принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин и их трое детей — Джордж, Шарлотта и Луи. Там уже находились королева-консорт Камилла и принцесса Анна, приветствовавшие декана Вестминстера и других священнослужителей. К собравшимся присоединился также премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Ранее, в утренние часы, свои действия на церемонии отрепетировали военнослужащие, которые промаршировали парадом от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Перед этим ночью репетировали проезд Золотой парадной кареты и кареты, использовавшейся во время празднования Бриллиантового юбилея Елизаветы II в 2012 году.

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