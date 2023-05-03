Королевская семья Великобритании репетирует коронацию Карла III в Лондоне

Старшие члены королевской семьи Великобритании приняли участие в репетиции церемонии коронации Карла III, которая состоится в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая.

Старшие члены королевской семьи Великобритании приняли участие в репетиции церемонии коронации Карла III, которая состоится в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая.

Как передает Report со ссылкой Газета.ру, об этом сообщает Daily Mail.

В Вестминстерское аббатство сегодня, 3 мая, прибыли король Карл III, принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин и их трое детей — Джордж, Шарлотта и Луи. Там уже находились королева-консорт Камилла и принцесса Анна, приветствовавшие декана Вестминстера и других священнослужителей. К собравшимся присоединился также премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Ранее, в утренние часы, свои действия на церемонии отрепетировали военнослужащие, которые промаршировали парадом от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Перед этим ночью репетировали проезд Золотой парадной кареты и кареты, использовавшейся во время празднования Бриллиантового юбилея Елизаветы II в 2012 году.