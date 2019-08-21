Королевская семья Дании удивлена переносу визита Трампа из-за Гренландии

Королевская семья Дании удивлена решением президента США Дональда Трампа отложить визит в Копенгаген.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила представитель королевского дома Лине Баллебю.

Ранее американский президент написал в своем Twitter, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не хочет обсуждать его идею о приобретении Соединенными Штатами Гренландии.

Напомним, что визит намечался на 2-3 сентября.

"Это было неожиданно. Больше нам пока нечего сказать по этому вопросу", - заявил Л.Баллебю.

Визит Трампа должен был состояться по приглашению королевы Дании Маргрете II. Планировалось, что королева примет американского президента в ходе его поездки.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Д.Трамп рассматривает покупку Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее президент США подтвердил, что интересовался покупкой острова. В Гренландии на это заявили, что остров не продается.

Отмечается, что стоимость Гренландии в США оценили в 10 трлн. долларов.