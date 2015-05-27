Королева Великобритании выступит с тронной речью в парламенте

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета II выступит в парламенте с тронной речью, которой откроет первую сессию главного законодательного органа страны нового созыва. Он был сформирован по итогам всеобщих выборов 7 мая, напоминает Report со ссылкой на ТАСС.

Елизавета II в своем послании представит программу деятельности правительства на предстоящий парламентский год. Эта речь пишется членами кабинета министров, а затем утверждается канцелярией премьера. Королева не имеет права вносить в нее какие-либо изменения, даже если она не одобряет выдвигаемые правительством предложения.

Одним из главных пунктов тронной речи станет проведение референдума по вопросу о дальнейшем пребывании Великобритании в Евросоюзе. Премьер-министр Соединенного Королевства и лидер Консервативной партии Дэвид Кэмерон обещал своим избирателям пересмотреть условия членства в ЕС и провести референдум до конца 2017 года. Кроме того, в послании будут затронуты такие актуальные для Великобритании вопросы, как противодействие терроризму, ограничение притока мигрантов в страну, предоставление более широких полномочий парламенту Шотландии и увеличение финансирования системы здравоохранения.

Несмотря на то, что тронная речь является формальностью, она имеет важнейшее значение для британской монархии, так как подчеркивает историческое место королевы и ее главенство в структуре государства. Елизавета II прибудет в Вестминстер в золоченой карете из Букингемского дворца. Торжественная церемония, история которой насчитывает не одну сотню лет, продолжится "взятием в заложники" одного из депутатов Палаты общин в качестве гаранта возвращения королевы обратно в свою резиденцию в целости и сохранности. Стражники британского монарха (йомены) обыщут парламент на предмет наличия взрывных устройств, памятуя о "пороховом заговоре" Гая Фокса и его сообщников в 1605 году. После того, как королева прибудет в Вестминстерский дворец (здание, где проходят заседания британского парламента), в гардеробной она должна будет переодеться в официальный наряд, включающий белоснежную горностаевую мантию. Затем на голову королевы водрузят главную государственную корону, которую венчает один из самых крупных в мире ограненных алмазов "Кохинур" весом в 105 карат. Из гардеробной процессия отправится в Палату лордов, где к тому моменту уже установят трон.