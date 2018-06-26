Королева Великобритании утвердила закон о Brexit

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила законопроект о Brexit, дав ему тем самым статус закона. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, применяться новый закон начнет после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года.

"Я должен уведомить палату общин, что в соответствии с законом о королевском одобрении от 1967 года, Ее Величество даровало свое королевское согласие законопроекту о выходе Великобритании из ЕС", — объявил во вторник спикер нижней палаты парламента Джон Беркоу.

Палата лордов британского парламента окончательно утвердила правительственный вариант законопроекта о выходе Соединенного Королевства из ЕС 20 июня. Лорды одобрили законопроект простым большинством, без проведения процедуры голосования. Это решение положило конец попыткам внести в документ поправки, наделяющие парламент полномочиями по изменению условий Brexit или отмене выхода из Евросоюза в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем.