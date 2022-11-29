Королева-консорт Камилла встретилась с королевой Ранией и кронпринцессой Марией

Королева-консорт Камилла (Паркер-Боулз) устроила прием для королевы Иордании Рании и кронпринцессы Дании Марии.

Королева-консорт Камилла (Паркер-Боулз) устроила прием для королевы Иордании Рании и кронпринцессы Дании Марии.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

Сообщается, что 75-летняя королева-консорт встретилась с ними на ужине в Кларенс-хаусе. Этот визит состоялся в преддверии первого большого приема Камиллы с момента получения ей титула королевы-консорта.

Сегодня в Букингемском дворце состоится прием, который будет посвящен кампании ООН "16 дней активных действий". Задача кампании - призвать людей и организации по всему миру собраться вместе, чтобы выработать стратегии по искоренению насилия в отношении женщин и девочек.

На прошлой неделе Камилла помогала своему мужу, королю Карлу III, принимать президента ЮАР Сирила Рамафосу в Букингемском дворце. Этот прием стал первым торжественным ужином государственного значения, которое Карл и Камилла провели в Букингемском дворце.