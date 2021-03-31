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Королева Елизавета II впервые очно посетила мероприятие в 2021 году

Королева Елизавета II впервые очно посетила мероприятие в 2021 году Королева Великобритании Елизавета II впервые в 2021 году приняла участие в официальном мероприятии в очном формате на фоне ослабления ряда коронавирусных ограничений в стране.
Другие страны
31 марта 2021 г. 20:25
Королева Елизавета II впервые очно посетила мероприятие в 2021 году

Королева Великобритании Елизавета II впервые в 2021 году приняла участие в официальном мероприятии в очном формате на фоне ослабления ряда коронавирусных ограничений в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении Букингемского дворца.

Британский монарх в день столетия с момента образования Военно-воздушных сил Австралии посетила мемориал на юго-востоке Англии, установленный в память о летчиках стран Содружества наций, которые погибли во Второй мировой войне.

"Давненько я здесь не была", - улыбаясь, заявила 94-летняя Елизавета II, которая формально также является главой государства в Австралии.

Общенациональный карантин в королевстве стал смягчаться с 8 марта, когда в Англии возобновили работу школы. 29 марта было введено еще несколько послаблений - британцам разрешили встречаться на улицах группами, состоящими не более чем из шести человек или членов не более чем двух домохозяйств, а также заниматься групповыми видами спорта на улице. Утратил силу указ, предписывающий жителям страны не выходить из дома без особой надобности, однако британцам по-прежнему рекомендуют работать из дома.

К настоящему времени первая доза вакцины была введена 30,68 млн человек - более 46% населения страны. Правительство рассчитывает, что к июлю возможность сделать прививку получат все жители страны старше 16 лет.

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