Королева Елизавета II пригласила Трампа в Великобританию

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что президент США Дональд Трамп принял приглашение посетить королевство с государственным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Букингемский дворец подтвердил, что королева пригласила президента и его жену в Великобританию с 3 июня по 5 июня, и лидер США согласился.

Дворец подтвердил, что Трамп совершит трехдневный государственный визит в Великобританию.

Другие детали предстоящего визита и его программы будут объявлены в свое время, отметили во дворце.